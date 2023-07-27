Православная церковь Украины перешла на григорианский календарь

Православная церковь Украины (ПЦУ, образована после раскола с УПЦ МП в 2018 году) утвердила переход на григорианский (он же новоюлианский) календарь, передает "Укринформ". По григорианскому календарю живет большинство христианских церквей мира, в том числе католики, протестантские церкви, а также значительная часть православных церквей.

Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, григорианский календарь - в 1582 году папа Григорий XIII. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней.

Теперь Рождество прихожане ПЦУ будут отмечать 25 декабря, все другие праздники – также с разницей в 13 дней.