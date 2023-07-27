Мобилизованный на СВО уралец почти год не получает положенные ему выплаты

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов рассказал об уникальном случае. Участник специальной военной операции около года не получает положенные ему по закону выплаты.

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Как сообщил парламентарий в своем Telegram-канале, мобилизованный еще в сентябре прошлого года уралец ни разу не получал денежное довольствие. При этом боец по сей день продолжает участвовать в СВО.

"Признаться, сам удивился. На моей памяти были случаи, когда парням не платили четыре-пять месяцев. Но чтобы почти год – такого никогда", - отметил Иванов.

Депутат задался вопросом, как такое возможно, и решил разобраться.

"Направил запрос в Главную военную прокуратуру. Будем разбираться по этому случаю, а также по долгам перед еще 15 участниками СВО", - пообещал Максим Иванов.

Напомним, ранее он рассказывал о другом случае, когда свердловского бойца СВО объявили дезертиром из-за бюрократической ошибки.