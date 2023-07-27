27 Июля 2023
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Фото: Associated Press / Andrew Medichini

Украинская фехтовальщица направила саблю в сторону россиянки после поединка на чемпионате мира

На чемпионате мира по фехтованию в Италии после поединка с российской спортсменкой, выступающей под нейтральным флагом, украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан отказалась пожать руку своей сопернице, чем нарушила регламент. Россиянка Анна Смирнова заявила протест, но судьи его не удовлетворили.

Смирнова проиграла Харлан и хотела по правилам чемпионата пожать руку своей противнице. Но в ответ украинка направила саблю в сторону россиянки, что-то ей эмоционально сказала и покинула фехтовальную дорожку.  

Россиянка около 50 минут не покидала дорожку, дожидаясь Харлан, поскольку отсутствие рукопожатия может привести к дисквалификации. Но украинка так и не появилась, россиянка покинула арену без наказания, счет поединка судьи оставили в силе.  

Накануне украинское министерство по делам молодежи и спорта разрешило спортсменам из национальной сборной участвовать в соревнованиях, где также заявлены участники из России и Белоруссии, но только если последние выступают под нейтральным флагом и не дают понять, к какой стране они принадлежат.

Теги: фехтование, украина, чемпионат мира, сабля, нарушение, дисквалификация


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