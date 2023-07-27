Четверо пострадавших в крушении Ми-8 в республике Алтай – в тяжелом состоянии

Стало известно о состоянии пострадавших в крушении вертолета Ми-8 в республике Алтай.

Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней степени тяжести, пишет РИА Новости. "Интерфаксу" в администрации Усть-Коксинского района республики сообщили, что количество пострадавших выросло до 10.

Ранее стало известно, что в результате крушения вертолета погибли шесть человек. Позже в МЧС России сообщили, что в республике Алтай ликвидирует последствия аварии с частным вертолетом Ми-8.