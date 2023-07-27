В Екатеринбурге двухлетняя девочка выпала из окна: ребенок в реанимации

В Екатеринбурге из окна выпала маленькая девочка. В полиции города бьют тревогу из-за участившихся подобных случаев.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, инцидент произошел 26 июля около 18 часов в доме на улице Кварцевой: из окна квартиры на втором этаже выпала двухлетняя девочка. Как впоследствии установили полицейские, в момент происшествия ребенок находился дома вместе с матерью и отцом. В какой-то момент родители отвлеклись, а их дочь забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку.

В результате девочка выпала из окна, получив множественные травмы. В настоящее время ребенок находится в реанимации 9-й детской городской больницы.

Как отмечают в УМВД по Екатеринбургу, с начала 2023 года это уже восьмой случай, когда из окон многоквартирных домов выпадают дети в возрасте от года до 13 лет. Из них четыре ребенка тяжело пострадали, а еще четыре получили травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция в очередной раз просит уральцев следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. Зачастую причиной таких несчастных случаев становятся невнимательность взрослых и москитные сетки на окнах, которые создают лишь видимость барьера.