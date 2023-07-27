В Екатеринбурге двухлетняя девочка выпала из окна: ребенок в реанимации

27 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге двухлетняя девочка выпала из окна: ребенок в реанимации

В Екатеринбурге из окна выпала маленькая девочка. В полиции города бьют тревогу из-за участившихся подобных случаев.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, инцидент произошел 26 июля около 18 часов в доме на улице Кварцевой: из окна квартиры на втором этаже выпала двухлетняя девочка. Как впоследствии установили полицейские, в момент происшествия ребенок находился дома вместе с матерью и отцом. В какой-то момент родители отвлеклись, а их дочь забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку.

В результате девочка выпала из окна, получив множественные травмы. В настоящее время ребенок находится в реанимации 9-й детской городской больницы.

Как отмечают в УМВД по Екатеринбургу, с начала 2023 года это уже восьмой случай, когда из окон многоквартирных домов выпадают дети в возрасте от года до 13 лет. Из них четыре ребенка тяжело пострадали, а еще четыре получили травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция в очередной раз просит уральцев следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. Зачастую причиной таких несчастных случаев становятся невнимательность взрослых и москитные сетки на окнах, которые создают лишь видимость барьера.

Теги: ребенок, окно, реанимация, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети