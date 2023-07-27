В Челябинской области увеличат штраф за безбилетный проезд в транспорте

В Челябинской области увеличат штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Соответствующие поправки в областной закон об административных штрафах приняли в первом чтении депутаты ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Предлагается повысить административный штраф за безбилетный проезд до 2,5 тыс. рублей, а за повторное правонарушение – до 5 тыс. рублей.

В настоящий момент он составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей.