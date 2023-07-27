27 Июля 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

Владимирская область представит свои возможности на Международной выставке-форуме «Россия»

Сегодня во Владимире первый заместитель губернатора Александр Ремига провёл заседание оргкомитета, посвящённое подготовке региона к участию в Международной выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба правительства области.

«Основная цель выставки – продемонстрировать достижения страны за последние годы, уникальные возможности каждого региона. Мы должны рассказать гостям форума о самых ярких достижениях Владимирской области в экономике, социальной и культурной сфере. Нам нужно вовлечь гостей выставки в нашу экспозицию и через интерактивные стенды рассказать о Владимирской области. Сегодня мы обсудим предложения по наполнению экспозиции региона для последующего согласования с Губернатором Александром Александровичем Авдеевым, а также концепцию проведения Дня Владимирской области, который запланирован на 14 января 2024 года», – подчеркнул Александр Ремига. 

В числе основных форматов участия - выставочные экспозиции в павильоне № 75 ВДНХ и в рамках уличного пространства, деловая программа на площадках по направлениям, дни региона, включающие в себя культурно-развлекательные, деловые и прочие мероприятия, гастрономический фестиваль, ярмарка, культурная программа.

ВДНХ(2020)|Фото: Накануне.RU

Владимирская область готова представить себя  как регион, где интересно и комфортно жить, учиться, работать, отдыхать и путешествовать, где знания, инновации и технологии сочетаются с традиционными ценностями и настоящей душой России.

заседание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Владимирской области

В ходе обсуждения на заседании оргкомитета прозвучали различные идеи по формату участия региона в выставке-форуме «Россия» и вариантам экспозиций. Предложения будут собираться до конца августа, после чего все наработки будут представлены губернатору Александру Авдееву. 

Теги: международная выставка-форум россия, вднх, владимирская область, оргкомитет


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