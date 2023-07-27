Проект концессии по строительству межвузовского кампуса в Тюмени внесут на рассмотрение в думу

На рассмотрение Тюменской областной думы будет внесен проект концессионного соглашения по межвузовскому кампусу в Тюмени. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект будет внесен на рассмотрение завтра. Как сообщил губернатор, все подобные масштабные проекты с государственно-частным партнерством обсуждаются с законодателями. Этот – не исключение.

Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", который реализует Минобрнауки России по поручению президента страны. Участие концессионера определено правилами отбора. Доля софинансирования области составит чуть более 10%, остальное – средства федерального бюджета, порядка 50%, и около 40% – деньги инвестора.

"Уверен, кампус в Тюмени вблизи оз. Круглого станет местом притяжения. На территории планируется построить многофункциональный спортивный центр: появятся бассейн и ледовая арена. Общественную инфраструктуру города дополнят учебно-лабораторный корпус, центр поддержки и развития талантливой молодежи, технопарк, конгресс-центр и гостиница. Студенты будут проживать в современных общежитиях. При проектировании будем учитывать итоги обсуждения в фокус-группах и голосования жителей! Район размещения перспективный, молодой, интенсивно развивающийся. Кампус в прибрежной зоне создаст новый силуэт областной столицы. Рассчитываю на поддержку депутатского корпуса", - сообщил губернатор.

Подписание соглашения с инвестором-концессионером позволит перейти к следующему шагу – проектированию и строительству межвузовского кампуса в Тюмени.

Напомним, Тюмень – один из крупных студенческих городов России. В шести вузах области обучается более 48 тысяч студентов. Поэтому и родилась идея создать Межвузовский кампус. Это не просто комфортное жилье для студентов и преподавателей. Это общественное пространство для всех. Там могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, где каждый житель найдет для себя место.