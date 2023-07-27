27 Июля 2023
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Фото:ru.m.wikipedia.org

"Винтаж" приедет в Академический для выступления на 300-летии Екатеринбурга

Академический снова удивляет. На этот раз в самый молодой район Екатеринбурга с концертом приедет группа "Винтаж". Выступление пройдет в рамках празднования 300-летнего юбилея города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организатора мероприятий в районе - АО СЗ "РСГ- Академическое", концерт завершит празднование Дня города 19 августа на площадке Преображенского парка. Хедлайнер стал подарком уральской столице к ее 300-летию.

Помимо концерта, в третью субботу августа в Академическом появится необычная интерактивная фотозона, а поздравлять жителей района с Днем города будет уже всем знакомый Доброкот.

Напомним, что ранее на площадке Академического выступали Клава Кока, Рэпер Feduk (Федор Инсаров), UMA2RMAN, Trubetskoy, группа "Звери" и другие известные артисты, собирая до 70 тыс. зрителей со всего Екатеринбурга. Группа "Винтаж" исполнит свои лучшие хиты, полюбившиеся многим россиянам "Я верю в любовь", "Спичка", "Ева", "Плохая девочка" и многие другие.

Теги: Винтаж, Академический, Екатеринбург, 300-летие


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