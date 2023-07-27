27 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле ЧФ

ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, несущем высокоточные ракеты.

Как сообщили в ЦОС ФСБ РФ, задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий ВМФ России. У него изъяты два взрывных устройства общей массой в 1 кг в тротиловом эквиваленте.

В ведомстве добавили, что задержанного также подозревают в передаче противнику секретных сведений.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ярославской области. Задержана россиянка, собиравшая по заданию украинских спецслужб данные об объекте критической инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению теракта", подозреваемой грозит до 10 лет колонии.

Теги: фсб, корабль, теракт, черноморский флот


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