27 Июля 2023
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Фото: Вознесенский Собор г. Михайловска Екат. Епархии / vk.com/mihailovsk.prihod

В Вознесенском соборе при реставрации обнаружили фреску 19 века

Во время реставрационных работ в Вознесенском храме в Михайловске (Свердловская область) была обнаружена фреска. Предполагается, что изображение было нарисовано еще в 19 веке, когда и был построен собор, однако в 20 веке изображение закрашено советской штукатуркой.

Об обнаружении еще одного образа сообщается в официальной группе "ВКонтакте" собора. По словам настоятеля храма иерея Кирилла Поморцева, на фреску можно посмотреть вживую — восточная часть храма открыта по воскресеньям во время Литургии с 8 до 11.30. Он также отметил, что работа мастера сохранилась намного лучше, чем все остальные, о которых на данный момент известно. Кто именно изображен на фреске только предстоит узнать.

Фреска в Вознесенском соборе в Михайловске(2023)|Фото: Вознесенский Собор г. Михайловска Екат. Епархии / vk.com/mihailovsk.prihod

Фреска в Вознесенском соборе в Михайловске(2023)|Фото: Вознесенский Собор г. Михайловска Екат. Епархии / vk.com/mihailovsk.prihod

Напомним, Вознесенский каменный храм был построен в конце 19 века на месте сгоревшей деревянной церкви. Собор с 9 главами, 3 алтарями и одной колокольней был открыт для 4 тыс. 650 прихожан. В советский период храм закрыли, переоборудовав в киноклуб. В дальнейшем внутри были возведены перекрытия для постройки дополнительных этажей, где расположились спортзал, библиотека, музыкальная школа и лыжная база.

Возвращение собора и реставрационные работы начались в 1992 году и ведутся до сих пор.

Теги: Вознесенский храм, фреска, штукатурка, реставрация


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