Тюменские артиллеристы уничтожили полевой пункт управления ВСУ под Донецком

Тюменские артиллеристы уничтожили полевой пункт управления ВСУ под Донецком, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вражеский штаб был тщательно замаскирован в одном из зданий, его расположение выдала антенна управления Starlink. Обнаружить позиции помог квадрокоптер, который приобрели в рамках акции "100 миллионов для Победы". Разведчик артиллерийского подразделения, которое было сформировано, в том числе из мобилизованных жителей Тюменской области, выразил благодарность жителям региона за предоставленную помощь.

"Дрон помогает выполнять боевые задачи. Победа будет за нами!", - сообщил он.

Принять участие в сборе средств для покупки дополнительного оборудования для бойцов может каждый.

Напомним, в рамках этой акции "100 миллионов для Победы" каждый может внести свой вклад в Победу. Для этого в верхней строке браузера необходимо ввести: Тюменьдляпобеды.рф и сделать пожертвование на любую сумму. Физические лица могут сделать перевод, отсканировав QR-код через приложение банка, юридические - по банковским реквизитам.

Ранее дополнительное оборудование - подавители БПЛА, короба для пулемета, приборы для бесшумной стрельбы, рукоятки управления огнем — доставили бойцам на передовую.