Тюменские артиллеристы уничтожили полевой пункт управления ВСУ под Донецком

27 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тюменские артиллеристы уничтожили полевой пункт управления ВСУ под Донецком

Тюменские артиллеристы уничтожили полевой пункт управления ВСУ под Донецком, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вражеский штаб был тщательно замаскирован в одном из зданий, его расположение выдала антенна управления Starlink. Обнаружить позиции помог квадрокоптер, который приобрели в рамках акции "100 миллионов для Победы". Разведчик артиллерийского подразделения, которое было сформировано, в том числе из мобилизованных жителей Тюменской области, выразил благодарность жителям региона за предоставленную помощь.

"Дрон помогает выполнять боевые задачи. Победа будет за нами!", - сообщил он.

Принять участие в сборе средств для покупки дополнительного оборудования для бойцов может каждый.

Напомним, в рамках этой акции "100 миллионов для Победы" каждый может внести свой вклад в Победу. Для этого в верхней строке браузера необходимо ввести: Тюменьдляпобеды.рф и сделать пожертвование на любую сумму. Физические лица могут сделать перевод, отсканировав QR-код через приложение банка, юридические - по банковским реквизитам.

Ранее дополнительное оборудование - подавители БПЛА, короба для пулемета, приборы для бесшумной стрельбы, рукоятки управления огнем — доставили бойцам на передовую.

Теги: помощь, 100 миллионов для победы, полевой пункт управления ВСУ, артиллеристы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети