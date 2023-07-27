27 Июля 2023
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Политика Санкт-Петербург
Фото: Дмитрий Сытый

Пригожина заметили на саммите "Россия – Африка" в Петербурге

Глава так называемого "Русского дома" в Центральной африканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый опубликовал в соцсетях снимок с Евгением Пригожиным.

"Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита "Россия – Африка". Видим знакомые лица", - написал Сытый под снимком, на котором с африканским представителем запечатлен основатель ЧВК "Вагнер". Впрочем, никакой объективной информации о месте и времени съемки нет.

Сегодня основной день саммита "Россия – Африка". Переговоры с африканскими лидерами и дипломатами в Санкт-Петербурге проводит президент России Владимир Путин.

ЦАР является зоной интересов ЧВК "Вагнер" – власти страны сообщали, что военные консультанты из России помогают им в гражданском конфликте. Официально российские власти никогда не подтверждали этого.

Евгений Пригожин с послом ЦАР.(2023)|Фото: Дмитрий Сытый

После так называемого "пригожинского марша" 24 июня этого года основатель ЧВК "Вагнер" официально нигде не появлялся, хотя СМИ и даже официальные лица вроде Александра Лукашенко говорили о его возможном местонахождении. Был только один официально подтвержденный визит – в Кремль 29 июня.

Теги: евгений пригожин, россия - африка, саммит, санкт-петербург


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