Пригожина заметили на саммите "Россия – Африка" в Петербурге

Глава так называемого "Русского дома" в Центральной африканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый опубликовал в соцсетях снимок с Евгением Пригожиным.

"Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита "Россия – Африка". Видим знакомые лица", - написал Сытый под снимком, на котором с африканским представителем запечатлен основатель ЧВК "Вагнер". Впрочем, никакой объективной информации о месте и времени съемки нет.

Сегодня основной день саммита "Россия – Африка". Переговоры с африканскими лидерами и дипломатами в Санкт-Петербурге проводит президент России Владимир Путин.

ЦАР является зоной интересов ЧВК "Вагнер" – власти страны сообщали, что военные консультанты из России помогают им в гражданском конфликте. Официально российские власти никогда не подтверждали этого.

После так называемого "пригожинского марша" 24 июня этого года основатель ЧВК "Вагнер" официально нигде не появлялся, хотя СМИ и даже официальные лица вроде Александра Лукашенко говорили о его возможном местонахождении. Был только один официально подтвержденный визит – в Кремль 29 июня.