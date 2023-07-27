27 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Россия проведет Всемирные игры дружбы в Москве и Екатеринбурге

В 2024 году Россия организует Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Заявление чиновник сделал на саммите "Россия – Африка", который проходит сегодня в Санкт-Петербурге.

"В сентябре 2024 года Россия проведет Всемирные игры дружбы. Они пройдут в Москве и Екатеринбурге. Планируем проводить эти игры раз в четыре года", - приводит слова Матыцина РИА Новости Спорт.

Как пояснил генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин, в них будет 27 видов спорта – 22 олимпийских и пять неолимпийских. Игры продлятся 14 дней, с 15 по 29 сентября. Ожидается большой призовой фонд.

Известно, что в Москве пройдут церемонии открытия и закрытия. В этом же городе будут размещаться сборные команды. Какова роль Екатеринбурга в предстоящем турнире, спортивные чиновники не уточнили.

Напомним, в августе 2023 года в столице Урала состоится Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Недавно были объявлены первые иностранные участники соревнований.

Теги: Россия, Всемирные игры дружбы, турнир, Москва, Екатеринбург


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