Арбитраж принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ об оспаривании продажи имущества ЗиДа

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ об оспаривании продажи имущества Машиностроительного завода им. Дзержинского (ЗиД). Информация об этом опубликована в материалах дела, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание по иску назначено на 23 августа.

Однако прокуратура должна указать правовые основания для оспаривания сделки, раскрыть основания для возврата имущества в собственность РФ и определить сделки, которые подлежат признанию недействительными.

Напомним, ранее в Перми состоялась сделка из разряда "обратно в 90-е" — имущественный комплекс оборонного ЗиДа продали компании "Спецпроектстрой" за 725 млн руб., что более, чем в пять раз ниже изначальной оценки (4 млрд руб.). Минпромторг РФ пытался оспорить торги уже постфактум, хотя обратить внимание Дениса Мантурова на проблемы предприятия пытались давно. С 2005 г. оно находится в процедуре банкротства и теперь получило новый клубок судебных проблем, в то время как сегодня должно "захлебываться" от работы. ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, а также гражданскую продукцию.