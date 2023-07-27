27 Июля 2023
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Фото: пресс-служба президента РФ

Исинбаева исключена из центрального штаба ОНФ

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта.

Решение принято в результате заочного голосования, сообщил ТАСС источник в движении.

Ранее стало известно, что Исинбаева продолжит работу в Международном олимпийском комитете. После серии публикаций в испанской прессе спортсменка, проживающая на острове Тенерифе, опубликовала заявление. В нем она сообщила, что не высказывалась в поддержку СВО, является "человеком мира", и хоть и выступала за ЦСКА, но ее военные звания (является майором ВС РФ) носят формальный характер. Исинбаева не стала уточнять, что являлась доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента в 2012 и в 2018 гг., входила в рабочую группу по редактированию Конституции России в 2020-м.

После этого текущий руководитель Дагестана Сергей Меликов решил переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который шесть лет назад (в бытность главой республики Рамзана Абдулатипова) был назван в часть Исинбаевой.

Теги: Елена Исинбаева, ОНФ, голосование


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Ранее 19.07.2023 08:25 Мск Глава Дагестана Меликов хочет переименовать стадион, названный в честь Елены Исинбаевой

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