27 Июля 2023
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Фото: function.mil.ru

СМИ: Депутатам Госдумы запретили ездить в военные подразделения в зоне СВО без ведома Минобороны

Депутаты Госдумы теперь должны согласовывать свое посещение военных частей и других военных подразделений в зоне СВО с Минобороны России, передают "Ведомости" со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

Инсайдер говорит, что в Госдуму поступило письмо (на имя спикера палаты Вячеслава Володина) от министра обороны Сергея Шойгу, в котором вводится запрет для парламентариев.

Согласовать поездку может Минобороны или начальник Генштаба ВС после обращения с соответствующим запросом руководства Госдумы.

По мнению одного из источников, поводом для введения ограничений стало ранение депутата Александра Бородая в зоне СВО.

Отмечается, что сами присоединенные территории (не военные объекты) можно посещать без согласований.

Теги: госдума, запрет, минобороны, депутаты


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