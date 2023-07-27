Мэру Екатеринбурга предложили назвать улицу города именем военкора Ростислава Журавлева

КПРФ предложила мэру Екатеринбурга назвать улицу в честь погибшего военкора Ростислава Журавлева.



Соответствующее обращение в адрес главы города было отправлено от имени Свердловского отделения партии, написал на своей странице "ВКонтакте" первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявили, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме.