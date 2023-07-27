На Южном Урале прокуратура провела проверку после повреждения газопровода лесовозом

В Челябинской области прокуратура потребовала устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения после повреждения газопровода лесовозом.

Напомним, газопровод был поврежден 17 июля на 3 км автомобильной дороги "Запасное – Джабык" в результате наезда автотранспорта. Отключено более 18 км газопровода. Без газоснабжения остались 642 частных дома в поселках Джабык Карталинского района и Париж Нагайбакского района. На месте проводились аварийные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, водитель лесовоза не учел габариты транспортного средства при поднятой стреле гидроманипулятора и совершил наезд на металлическую трубу надземного газопровода. Расстояние от дороги до газопровода составляет не менее 5 м., но не было запрещающего знака № 3.13 "Ограничение высоты".

В связи с этим главе Карталинского района внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.