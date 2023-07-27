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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Комитет СФ по обороне единогласно одобрил повышение призывного возраста до 30 лет

Комитет Совета Федерации по обороне единогласно поддержал законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет, а также поправку о запрете выезда за границу при выдаче повестки в военкомат, сообщил член комитета, сенатор Константин Басюк.

Ранее вопрос о расширении призывного возраста вызвал некоторые разногласия между комитетами по обороне в Госдуме и в Совете Федерации. Так, глава сенаторского комитета Виктор Бондарев заявил, что готов одобрить только ту версию законопроекта, которую изначально предлагало Минобороны – с повышением не только верхней, но и нижней границы призывного возраста (то есть призыв с 21 до 30 лет). Но в день принятия документа в Госдуме глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Совфеде "передумали" и теперь поддерживают просто расширение призывного возраста (чтобы он был 18-30 лет). Также спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат думскую версию законопроекта.

Вероятно, Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрит скандальные поправки завтра, 28 июля.

Теги: комитет по обороне, совет федерации, призывной возраст


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