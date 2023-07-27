Новым мэром Алапаевска избран Денис Толмачев

Денис Толмачев избраны новым главой Алапаевска. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в городской думе.

За кандидатуру Толмачева депутаты гордумы проголосовали единогласно. На кресло главы Алапаевска претендовало еще пять человек.

Напомним, ранее Денис Толмачев работал в должности первого заместителя главы, а после отставки Сайгида Билалова - в должности исполняющего обязанности главы города.

На отставке бывшего мэра настаивали депутаты гордумы, которые прекратили его полномочия 22 декабря. Депутаты объяснили это тем, что градоначальник не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения.

Позже городской суд Алапаевска признал отставку мэра незаконной. На сторону Билалова встал и Свердловский областной суд, отклонив апелляцию депутатов гордумы. После того, как отстоял мэрское кресло в суде, Сайгид Билалов решил все же уйти с поста, в том числе и по семейным обстоятельствам. Почти сразу же после этого он был принят на должность советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева