В Челябинске перенесли публичные слушания по проекту правил застройки города

В Челябинске публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки города перенесли на 10 августа.

Они должны были состояться сегодня. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, такое решение было принято в связи с высокой активностью жителей Челябинска. В комиссию было подано порядка 800 обращений. До 10 августа будет проведена дополнительная работа по поступившим вопросам. Кроме того, у жителей будет время ознакомиться с экспозицией.

В частности, обращения касались территории Челябинского городского бора, СНТ, а также территорий под реновацию и комплексное развитие.