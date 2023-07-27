В Екатеринбурге осудили члена банды мошенников, похитивших у страховых около 4 млн рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования. Члена банды аферистов отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2017 году житель уральской столицы создал организованную преступную группу для незаконного получения страховых выплат. В сообщники он привлек 11 человек, имеющих специальные познания в ремонте автомобилей и оформлении страховых выплат.

Соучастники арендовали в Екатеринбурге автосервис, где хранили машины и умышленно их портили, создавая видимость повреждений при ДТП. Также они доставали из авто подушки безопасности. После инсценировки аферисты обращались в подразделения ГИБДД за оформлением документов, которые затем передавали в страховую компанию для перечисления выплат.

Как показало расследование, таким образом страховым компаниям был причинен ущерб на сумму около 4 млн рублей. Кроме этого, мошенники покушались на хищение еще более 3 млн рублей.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил члену банды четыре года колонии общего режима. В отношении других соучастников ранее уже были вынесены обвинительные приговоры. Что касается организатора, то сейчас он находится в розыске.