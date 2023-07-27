27 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

ФСБ закроет доступ гражданским лицам на крымскую косу Арабатская стрелка

Пограничная служба ФСБ закрывает с вечера 31 июля доступ гражданских лиц – крымчан и туристов – на косу Арабатская стрелка на северо-востоке полуострова Крым. Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных службы и люди, выполняющие работы оборонного значения, а также экстренные службы. Решение принято оперштабом республики под председательством Сергея Аксенова, передает "Крыминформ".

В оперштабе объяснили запрет необходимостью "локализации угроз безопасности населению, военным и другим объектам, расположенным в Крыму".

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Арабатская стрелка соединяет полуостров с материком в Азовском море, образуя озеро Сиваш. На севере коса упирается город Геническ Херсонской области.

Теги: крым, фсб, пограничная служба


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