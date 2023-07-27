27 Июля 2023
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Фото: Транснефть - Сибирь

"Транснефть – Сибирь" в первом полугодии провела диагностику 19 резервуаров и линейной части нефтепроводов

"Транснефть – Сибирь" в первом полугодии 2023 года провело внутритрубную диагностику 2253 км линейной части магистральных нефтепроводов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами собственной разработки "Транснефть" – ультразвуковыми, магнитными и комбинированными дефектоскопами. Использование данного оборудования позволяет своевременно и с высокой точностью выявлять дефекты коррозии, расслоения стенок трубопроводов, определять наличие дефектов сварных швов.

Всего в 2023 году "Транснефть – Сибирь" планирует выполнить внутритрубную диагностику 105 участков трубопроводов общей протяженностью 4,7 тыс. км.

Также в январе-июне без вывода из эксплуатации была проведена частичная диагностика девяти резервуаров вертикальных стальных для нефти в Нижневартовском, Нефтеюганском, Урайском управлениях магистральных нефтепроводов (УМН). По итогам принято решение о дальнейшей эксплуатации всех емкостей.

По результатам контроля технического состояния, проведенного в отчетный период, продлены сроки безопасной эксплуатации десяти резервуаров для нефти в Сургутском, Нижневартовском, Нефтеюганском и Тюменском УМН.

Емкости обследованы неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и рентгеноскопических диагностических приборов.

Мероприятия выполняются в соответствии с комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов и НПС ПАО «Транснефть». Плановые работы по оценке технического состояния нефтетранспортного оборудования позволяют своевременно устранять возможные дефекты, тем самым поддерживать надежность работы инфраструктуры, промышленную и экологическую безопасность системы магистральных трубопроводов.

Теги: Транснефть – Сибирь, нефтепровод, диагностика


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