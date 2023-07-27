Жители Якутска массово отравились едой из службы доставки

В Якутске 12 человек получили пищевое отравление после употребления еды из службы доставки.

Как установила прокуратура республики, все заболевшие с 23 по 25 июля употребили готовые блюда из службы доставки.

По данным kp.ru, еду пострадавшие покупали у компании "Ясуши". Часть отравившихся госпитализирована в инфекционное отделение.

Прокуратура назначила проведение внеплановой выездной проверки в службе доставки.

Ранее в Магнитогорске был локализован очаг сальмонеллеза. Заболевание зарегистрировано у 36 посетителей кафе "Хорошее место", в том числе у восьми детей.