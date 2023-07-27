Свердловское правительство одобрило присвоение Верхней Пышме звания "Город трудовой доблести"

Правительство Свердловской области одобрило заявку на присвоение Верхней Пышме почетного звания "Город трудовой доблести". Следующим шагом будет одобрение федерального правительства - заявка будет перенаправлена сразу после подготовки всех необходимых сопроводительных документов, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, что почетный статус присваивается городу приказом главы государства Владимира Путина. Для этого городу необходимо было внести значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Среди таких в Свердловской области - Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Вместе с Верхней Пышмой, заявку также подали Серов, Ирбит и Первоуральск - по ним еще требуются решения правительства и Заксобрания.

Напомним, что в городах трудовой доблести устанавливают памятные стелы. Самая высокая из них (42 м.) недавно была открыта в Екатеринбурге.