В южноуральском городе завершили рекультивацию городской свалки

В Карталах Челябинской области завершены работы по рекультивации городской свалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Работы будут приняты после подтверждения лабораторией ЦЛАТИ отсутствия негативного воздействия на окружающую среду.

Также продолжается работа по рекультивации свалок в Златоусте и Верхнем Уфалее. На объектах продолжается технический этап рекультивации.

Все три свалки ликвидируют в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". На эти цели из федерального бюджета было выделено почти 432 млн рублей.