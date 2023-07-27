27 Июля 2023
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Фото: ska.ru

"Автомобилист" сыграет семь матчей в рамках подготовки к новому сезону КХЛ

В рамках подготовки к предстоящему сезону КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" проведет семь матчей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, команда примет участие в двух предсезонных турнирах. Так, 9 августа екатеринбуржцы отправятся в Уфу, где проведут три встречи на Кубке республики Башкортостан. Соперниками на этом турнире станут "Металлург" (Магнитогорск), "Динамо" (Москва) и местный "Салават Юлаев".

Второй предсезонный турнир подопечные Николая Заварухина проведут в Санкт-Петербурге с 20 по 26 августа. Там уральцы встретятся с новосибирской "Сибирью", череповецкой "Северсталью", "Сочи" и питерским СКА.

Полное расписание предсезонных матчей (везде указано уральское время):

  • 10 августа. Автомобилист – Металлург. Начало в 15:00
  • 11 августа. Автомобилист – Динамо. Начало в 15:00
  • 13 августа. Салават Юлаев – Автомобилист. Начало в 17:00
  • 21 августа. Автомобилист – Сибирь. Начало в 21:30
  • 22 августа. СКА – Автомобилист. Начало в 21:30
  • 24 августа. Автомобилист – Северсталь. Начало в 21:30
  • 25 августа. Автомобилист – Сочи. Начало в 17:00.

Напомним, на этой неделе у хоккеистов "Автомобилиста" начались тренировки. Команда Заварухина начнет новый сезон КХЛ в сентябре с домашних матчей.

Теги: Автомобилист, матчи, турниры, сезон


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