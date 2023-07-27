"Автомобилист" сыграет семь матчей в рамках подготовки к новому сезону КХЛ

В рамках подготовки к предстоящему сезону КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" проведет семь матчей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, команда примет участие в двух предсезонных турнирах. Так, 9 августа екатеринбуржцы отправятся в Уфу, где проведут три встречи на Кубке республики Башкортостан. Соперниками на этом турнире станут "Металлург" (Магнитогорск), "Динамо" (Москва) и местный "Салават Юлаев".

Второй предсезонный турнир подопечные Николая Заварухина проведут в Санкт-Петербурге с 20 по 26 августа. Там уральцы встретятся с новосибирской "Сибирью", череповецкой "Северсталью", "Сочи" и питерским СКА.

Полное расписание предсезонных матчей (везде указано уральское время):

10 августа. Автомобилист – Металлург. Начало в 15:00

11 августа. Автомобилист – Динамо. Начало в 15:00

13 августа. Салават Юлаев – Автомобилист. Начало в 17:00

21 августа. Автомобилист – Сибирь. Начало в 21:30

22 августа. СКА – Автомобилист. Начало в 21:30

24 августа. Автомобилист – Северсталь. Начало в 21:30

25 августа. Автомобилист – Сочи. Начало в 17:00.

Напомним, на этой неделе у хоккеистов "Автомобилиста" начались тренировки. Команда Заварухина начнет новый сезон КХЛ в сентябре с домашних матчей.