Верховный суд РФ разрешил россиянам осуждать мятежи ЧВК

Верховный суд России не поддержал законопроект фракции "Новые люди", в котором предлагалось сделать исключение в статье о дискредитации армии и добровольцев.

Авторы документа предлагали не считать дискредитацией бойцов ЧВК распространение информации, которая относится к событиям, произошедшим вне зоны боевых действий. В пояснительной записке говорилось, что законопроект подготовлен для того, чтобы исключить вероятность привлечения к уголовной ответственности по ст. 207.3 УК граждан, "осудивших военный мятеж отдельных добровольческих формирований 24 июня 2023 года".

Но Верховный суд считает, что за такую критику в адрес ЧВК граждан и так не должны привлекать, поскольку указанные действия добровольцев были противоправными.

По мнению ВС, статья "не допускает возможность привлечения к уголовной ответственности граждан за осуждение противоправных действий таких добровольческих формирований, которые путем вооруженного конфликта создают угрозу гражданам и государству, независимо от того, на какой территории совершаются данные действия".

Идея дополнить статью о дискредитации армии нормой про дискредитацию добровольческих формирований принадлежит создателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, напоминает РБК. Он обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, Госдума подготовила соответствующие поправки и приняла их в середине марта. Через четыре дня закон подписал президент Владимир Путин.

Максимальное наказание по статье о дискредитации армии и добровольцев – до 15 лет лишения свободы.