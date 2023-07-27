Началась ключевая фаза контрнаступления ВСУ, - NYT

Издание New York Times сообщило, что Вооруженные силы Украины начали ключевую фазу контрнаступления.

В материале газеты говорится, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области. Украинское командование сообщило об этом представителям Белого дома и Пентагона. ВСУ стягивают в этот район значительные силы, которые ранее не были задействованы.

Источники издания сообщили, что в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель.

26 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления ВСУ. Украинские военные бросили максимальные силы на прорыв обороны на Ореховском направлении.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили атаку ВСУ в направлении села Работино, уничтожив вооружения и бронетехнику противника.