Федеральная сеть "Лента" хочет купить уральские магазины "Монетка"

Уральскую торговую сеть "Монетка" может уже в скором времени приобрести федеральный ритейлер "Лента", сообщает "Ъ" со ссылкой на источник на рынке ритейла. По его словам, переговоры о покупке уже ведутся.

Название "Монетка" магазины оставят за собой. Более того, под уже знакомым многим брендом будут работать и магазины пермской сети "Семья", приобретенные "Лентой" в 2021 году.

Напомним, что в Екатеринбурге первые магазины "Монетка" появились в далеком 2001 году. С тех пор супермаркеты разрослись по многим городам УрФО. Согласно данным "Infoline-Аналитики", только в прошлом году доход компании составил 177,7 млрд рублей - это на 28% выше, чем годом ранее.