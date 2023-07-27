Банк ВТБ получил в первом полугодии рекордную прибыль
Банк ВТБ сообщил о рекордной прибыли в первом полугодии 2023 года (по МСФО) – 289,8 млрд руб. В компании отмечают, что достижению таких цифр способствовало присоединение крымского банка РНКБ и положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля. По итогам года банк хочет показать финансовый результат на уровне 400 млрд руб.
Чистые процентные доходы группы ВТБ составили 367,9 млрд руб., а чистая процентная маржа — 3,2%.
Расходы на персонал и административные расходы по итогам первого полугодия текущего года составили 172,4 млрд руб.