Банк ВТБ получил в первом полугодии рекордную прибыль

Банк ВТБ сообщил о рекордной прибыли в первом полугодии 2023 года (по МСФО) – 289,8 млрд руб. В компании отмечают, что достижению таких цифр способствовало присоединение крымского банка РНКБ и положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля. По итогам года банк хочет показать финансовый результат на уровне 400 млрд руб.