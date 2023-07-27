27 Июля 2023
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Фото: kremlin.ru

Банк ВТБ получил в первом полугодии рекордную прибыль

Банк ВТБ сообщил о рекордной прибыли в первом полугодии 2023 года (по МСФО) – 289,8 млрд руб. В компании отмечают, что достижению таких цифр способствовало присоединение крымского банка РНКБ и положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля. По итогам года банк хочет показать финансовый результат на уровне 400 млрд руб.

Чистые процентные доходы группы ВТБ составили 367,9 млрд руб., а чистая процентная маржа — 3,2%.

Расходы на персонал и административные расходы по итогам первого полугодия текущего года составили 172,4 млрд руб.

Теги: втб, прибыль, финансовая отчетность


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