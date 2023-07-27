Улицу Сортировочную в Екатеринбурге на несколько месяцев закроют для автомобилистов

Автомобилисты несколько месяцев не смогут проехать по улице Сортировочной в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение по Сортировочной будет закрыто от дома №20 по улице Таватуйской до улицы Пехотинцев. Ограничения продлятся с 3 августа по 30 октября 2023 года. Как пояснили в мэрии, на этом участке будут проводиться работы по строительству ливневой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода.

Специалисты просят уральцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге продлили сроки ограничения движения по улице Волгоградской.