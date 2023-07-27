27 Июля 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков: Кремль рассмотрит обращение защиты Сачкова, но это не место для апелляций

В Кремле в установленном порядке рассмотрят обращение основателя компании Group IB Ильи Сачкова, осужденного по делу о госизмене, если такое письмо поступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, после того, как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке", - сказал он.

"Но Кремль - это не орган, куда подается апелляция", - цитирует Пескова ТАСС.

Как сообщалось, защита основателя компании Group-IB (российский бизнес сменил название на F.A.C.C.T.) Ильи Сачкова, получившего 14 лет по делу о госизмене, намерена обжаловать приговор и обратиться к президенту РФ.

Накануне Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии основателя Group-IB Илью Сачкова и штрафу в 500 тысяч рублей. Бизнесмена обвиняли в выдаче сведений, составляющих государственную тайну. Детали дела неизвестны, поскольку рассматривалось и расследовалось оно в закрытом порядке. Защита основателя Group-IB сообщала, что вину он не признает.

Теги: песков, сачков, Group-IB


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