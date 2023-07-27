В Магнитогорске осудят водителя, который сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе

В Магнитогорске местный житель предстанет перед судом за смертельный наезд на ребенка на пешеходном переходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, вечером 30 мая обвиняемый за рулем автомобиля ДФМ Н30 КРОСС не остановился около пешеходного перехода, как другие автомобили, а продолжил движение и сбил пятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.

От полученных травм ребенок скончался в больнице через два дня.