В СФ считают антиконстиуционной поправку, запрещающую юристам помогать россиянам в военкоматах

Поправки в закон о воинской службе может рассорить верхнюю и нижнюю палаты российского парламента. Непонимание возникло между комитетом Госдумы по обороне и комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству. Вопросы есть не только к нашумевшему расширению призывного возраста, но и к другим поправкам.

Например, в Госдуме под руководством "единоросса" Андрея Картаполова одобрили поправку, по которой юристам будет запрещено оказывать помощь гражданам в военкоматах при подаче жалоб.

"Думаю, нужно внимательно посмотреть на данную поправку, так как закона, который запрещает гражданам получать юридическую помощь быть не может, он противоречит Конституции", - написал в своем Telegram-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он также напомнил содержание 48-й статьи Конституции: "Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно".