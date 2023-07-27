Опекуншу Далера, обвиняемую в убийстве, поместят в стационар для оценки вменяемости

В ближайшее время Вероника Наумова, обвиняемая в смерти 6-летнего Далера, выйдет из СИЗО для проверки на вменяемость. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил бывший оперативник уголовного розыска, а ныне адвокат Сергей Колосовский. Правда, по его словам, стационар будет мало чем отличаться от СИЗО.

"Ей, насколько я понял, назначили стационар - это практически то же СИЗО, только корпус на территории психбольницы. Туда даже с воли помещают через суд, процедура такая же, как стража", - пояснил Колосовский.

Однако выход из места заключения - это не то, о чем на самом деле стоило бы беспокоиться. Главной проблемой, по словам адвоката, является то, что доказать убийство Наумовой опекаемого ребенка будет практически невозможно.

"Экспертиза причину смерти не установила, при таком раскладе убийства (в обвинении) не будет. Останется истязание - до 7 лет, и мошенничество", - пояснил Колосовский.

История с исчезновением 6-летнего Далера потрясла Екатеринбург, его несколько дней искали сотни волонтеров, но оказалось, что тело мальчика уже полгода лежит в гараже. С декабря 2022 года Далер перестал посещать детсад, но это никого не смутило. Позднее стало известно, что Наумова сама спрятала тело ребенка.

Кроме Наумовой по делу о гибели мальчика проходят еще два человека – сотрудник детского сада и специалист органов опеки. Им также предъявлены обвинения, но суд не стал отправлять их под арест, избрав другую меру пресечения.