27 Июля 2023
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Экономика Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Ремонт самых проблемных мест автодороги Черемхово-Свирск начнется уже в этом году

Ремонтно-восстановительные работы на автодороге Черемхово-Свирск должны начаться в этом году. Такое решение было принято во время рабочей поездки спикера Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова и председателя комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктора Побойкина с участием депутата Государственной Думы ФС РФ Антона Красноштанова, министра транспорта и дорожного хозяйства региона Максима Лобанова и мэра Свирска Владимира Орноева, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Максим Лобанов пояснил, что в этом году будет проведен ремонт наиболее проблемных мест, а в следующем восстановление крупных участков дороги.

ремонт дорог(2019)|Фото:Накануне.RU

Александр Ведерников подчеркнул, что этому объекту должно уделяться особое внимание: «На дороге Черемхово-Свирск очень насыщенный трафик, много людей ездит между городами, поэтому ее необходимо привести в нормативное состояние. В этом году мы ставим задачу устранения основных нарушений асфальтового покрытия, что ни в коем случае не подменяет собой в дальнейшем полноценный ремонт дорожного полотна».

Кроме того, участники рабочей поездки проверили качество ремонта дорог в Свирске. Владимир Орноев рассказал, что сейчас работы ведутся по улицам Свердлова, Тимирязева, Молодежная. Общая протяженность участков 1,6 км. Работы проводятся по областной госпрограмме «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений». Мэр Свирска отметил, что ремонт городских дорог синхронизирован с заменой коммунальных сетей и асфальтированием дворовых проездов, примыкающих к объектам, где идут работы. Помимо этого, в разработке проектно-сметная документация по дорогам, где планируется ремонт в 2024 году.

По мнению Александра Ведерникова, комплексный подход к дорожным работам позволит жителям почувствовать новый уровень комфорта: «По подходу к дорожным работам Свирск относится к технологическим передовикам. Одновременно проводится ремонт дорог, асфальтирование примыкающих к ним дворовых проездов и парковок, замена инженерных сетей. При этом мэру территории Владимиру Орноеву удается синхронизировать финансирование работ из разных источников. Такой подход к благоустройству позволит жителям увидеть разительные перемены, почувствовать новый уровень комфорта».

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Напомним, в конце прошлого года в Свирске завершился капремонт центральной автодороги по ул. Ленина. Работы на участке протяженностью больше двух километров были проведены в рекордно короткие сроки – всего за четыре месяца.

 

Теги: ремонт автодороги, черемхово-свирск, александр ведерников, дорожное полотно


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