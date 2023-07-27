27 Июля 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

В Сургуте врача-офтальмолога обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о домогательствах офтальмолога из сургутской клиники "Наджа" к несовершеннолетним девочкам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Информация о домогательствах со стороны врача, являющегося выходцем из Таджикистана появилась в соцсетях.

Во время консультаций мужчина настойчиво предлагал 16-летним девочкам познакомиться и совместно провести время. В публичном пространстве высказываются опасения, что несовершеннолетние могли подвергнуться угрозам, а виновное лицо избежит уголовной ответственности.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка. Бастрыкин поручил главе регионального управления СКР Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: Бастрыкин, домогательства, уголовное дело


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