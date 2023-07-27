Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет для спортсменов из национальной сборной на участие в соревнованиях с атлетами из России и Белоруссии, если те не выступают под своими национальными флагами и не выражают своими заявлениями принадлежность к этим странам.

Таким образом Украина открывает возможность участия своих спортсменов в Олимпиаде, поскольку ранее Международный олимпийский комитет допустил участие в Играх россиян и белорусов. Также ряд международных спортивных федераций (например, федерация скалолазания) разрешила россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах с 2024 года.