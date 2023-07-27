ФСБ: выявлено еще одно судно, которое могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину

Федеральная служба безопасности РФ отчиталась о том, что выявлено еще одно зарубежное судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатки на Украину: это сухогруз ВМО RIVER, следовавший из Турции в Ростов-на-Дону за зерном.

По данным ФСБ РФ, следы взрывчатки – динитротолуол и тротил – нашли 26 июля на сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, ранее судно заходило в украинский порт, пишет РИА Новости. Следствие установило, что в июне и июле судно дважды заходило в украинский морской порт Рени Одесской области. Принято решение о запрете прохода судна под Крымским мостом "с дальнейшим убытием за пределы территориального моря РФ".

Напомним, это уже вторая из подобных "находок". По данным ФСБ, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ - динитротолуола и тетрила. Найдены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза. Как отметили в ФСБ, в конце мая судно стояло в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла состоялась полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины.