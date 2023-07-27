27 Июля 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Почти половина россиян поддержит введение четырехдневной рабочей недели

49% россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, свидетельствуют результаты исследования Superjob.

Против выступают 28%. Отмечается, что это самое низкое значение за последние 4 года.

Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тысяч рублей в месяц (40%). Женщинам мысль о трех выходных нравится больше, чем мужчинам (51% против 47% соответственно).

При этом 64% сотрудников уверены, что справятся со своими обязанностями за четыре дня. 21% респондентов сомневаются в своих силах.

Отметим, недавно министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что сейчас не время сокращать рабочую неделю из-за дефицита кадров. По его словам, предприятия предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю.

FinExpertiza на основе данных Росстата подсчитала, что в первом квартале 2023 года россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, когда Росстат начал собирать такую квартальную статистику.

Теги: опрос, четырехдневная рабочая неделя, россияне


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