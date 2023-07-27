27 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

ЛДПР предложила ввести вычет за лечение участников СВО

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия предлагает ввести налоговый вычет за лечение участников специальной военной операции.

Политик в своем telegram-канале написал, что получить 13% налогового вычета смогут граждане, оплатившие высокотехнологичную медпомощь участнику СВО. Либерал-демократы предлагают отталкиваться от потраченной суммы, а не от лимита в 120 тыс. руб.

"Возможно привлечь частные компании, обеспечив быструю адресную реабилитацию бойцам. Также предлагаем возвращать часть затрат и на обычные медицинские услуги", - написал Слуцкий.

Ранее министерство обороны России подготовило проект закона о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп украинской армии на территории РФ, к участникам специальной военной операции. Им предполагается предоставлять соответствующее денежное довольствие и льготы. Об этом говорится в ответном письме статс-секретаря - заместителя главы Минобороны Николая Панкова руководителю фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Сергею Миронову. Из документа следует, что в пока военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России в местностях проведения специальной военной операции, законодательством статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии не установлены. Панков отмечает, что законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Теги: Леонид Слуцкий, ЛДПР, налоговый вычет, СВО, солдат, боец лечение, высокотехнологичная медицинская помощь


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