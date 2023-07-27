27 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловская область оказалась второй в УрФО по числу фальшивых денег

Во всех регионах УрФО наблюдается тенденция снижения выявленных поддельных банкнот. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

По данным управления, наибольшее число фальшивок с апреля по июнь 2023 года выявлено в Челябинской области – 21 штука. Далее идут Свердловская (16 штук) и Тюменская (13 штук) области. А вот в Курганской области поддельные банкноты в отчетном периоде в денежном обороте не встречались.

Что касается Свердловской области, больше всего было обнаружено поддельных купюр в 5 тысяч рублей – таких выявлено 13. Еще по одной фальшивке было найдено в банкнотах 2 тысячи, 1 тысяча и другого номинала.

Как отмечают в Центробанке, чем выше номинал, тем выше встречается и качество подделки.

Теги: деньги, подделки, УрФО, регионы


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