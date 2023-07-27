Жителей поселка Сарс Пермского края напугали звуки взрывов и стрельбы

Жителей поселка Сарс Пермского края напугали звуки взрывов и стрельбы. О происшествии сообщили местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, стрельба началась вечером, 26 июля, в 21.00 и была слышна около полутора часов: сперва одиночная, затем автоматная очередь и взрывы. Прикамцы вызвали полицию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

"Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. В ходе поисковых мероприятий в лесном массиве обнаружены и изъяты пустая коробка из-под патронов свето-звукового действия для имитации эффекта стрельбы и предметы, похожие на гильзы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются лица, причастные к происшествию", - говорится в сообщении.