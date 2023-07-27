Спикером челябинского ЗСО избран Олег Гербер

Председателем Законодательного собрания Челябинской области избран Олег Гербер. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно, передает корреспондент Накануне.RU.

На голосование была предложена только одна кандидатура – Олега Гербера.

Избранный спикер поблагодарил коллег за доверие и поддержку. "Со своей стороны, обязуюсь оправдать ваше доверие. Сейчас непростые времена, только сплоченность, только работа в единой команде может привести к желаемым результатам", - подчеркнул Гербер.

Напомним, 15 июня депутаты досрочно прекратили полномочия спикера и депутата ЗСО Александра Лазарева. Такое решение принято в связи с переходом Лазарева на другую работу. Губернатор Алексей Текслер предложил ему занять должность своего заместителя. Выполнение функций председателя ЗСО возложили на заместителей председателя областного парламента Олега Гербера и Павла Киселева. 18 июля "Единая Россия" утвердила Олега Гербера кандидатом от партии на пост председателя ЗСО.