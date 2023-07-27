Бойцы ЮВО уничтожили несколько танков Leopard на Запорожском направлении

Бойцы 58-й армии ЮВО при помощи барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили несколько танков Leopard ВСУ на Запорожском участке фронта.

Поразить танки удалось в ходе отражения атаки украинских военных в районе населенного пункта Работино, передает РИА Новости.

Кроме того, на том же участке Запорожского фронта были уничтожены американские бронированные машины пехоты Bradley американского производства.

26 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском фронте началась вторая волна контрнаступления ВСУ. Украинские военные бросили максимальные силы на прорыв обороны на Ореховском направлении.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили атаку ВСУ в направлении села Работино, уничтожив вооружения и бронетехнику противника.