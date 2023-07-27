Помощник президента РФ и южноуральский губернатор посетили завод роботов

Помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с работой "Завода роботов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На предприятии производят четыре модификации роботов-манипуляторов грузоподъемностью от 30 до 120 кг. Они не уступают зарубежным аналогам и востребованы на современных производствах.

На заводе планируют выпускать 600 роботов различных модификаций в год.