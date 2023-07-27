В Екатеринбурге фигурант дела о хищении сотен миллионов на госконтрактах получил условный срок

27 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге фигурант дела о хищении сотен миллионов на госконтрактах получил условный срок

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о хищении более 285 млн рублей при выполнении государственных контрактов. Мужчина, который являлся обвиняемым, получил условный срок.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2013-2015 годах компания "Березовскстройинвест", которую контролировал осужденный, заключила госконтракт с управлением капитального строительства МЧС России на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Как показало расследование, сотрудники компании по указанию фигуранта предоставили заказчику поддельные банковские гарантии, а также внесли в акты выполненных работ и справки об их стоимости недостоверные сведения об объемах реально выполненных работ. В результате оказались похищены выплаченные заказчиком более 212 млн рублей.

Кроме этого, в 2015-2016 годах подконтрольное обвиняемому ООО "Нефтеюганскстройинвест" заключило контракт с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В дальнейшем функции заказчика перешли к ГУ МЧС по Свердловской области. По материалам дела, в результате аналогичных мошеннических действий были похищены выплаченные заказчиком более 73 млн рублей.

Гособвинение просило назначить мужчине шесть лет колонии общего режима. Однако сегодня, 27 июля, Верх-Исетский районный суд уральской столицы назначил фигуранту пять лет лишения свободы условно, со штрафом в 700 тысяч рублей.

В прокуратуре уже заявили, что намерены изучить приговор на предмет его возможного обжалования.

Теги: госконтракты, хищения, суд, приговор, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети