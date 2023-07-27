В Екатеринбурге фигурант дела о хищении сотен миллионов на госконтрактах получил условный срок

Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу о хищении более 285 млн рублей при выполнении государственных контрактов. Мужчина, который являлся обвиняемым, получил условный срок.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2013-2015 годах компания "Березовскстройинвест", которую контролировал осужденный, заключила госконтракт с управлением капитального строительства МЧС России на строительство и реконструкцию материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Как показало расследование, сотрудники компании по указанию фигуранта предоставили заказчику поддельные банковские гарантии, а также внесли в акты выполненных работ и справки об их стоимости недостоверные сведения об объемах реально выполненных работ. В результате оказались похищены выплаченные заказчиком более 212 млн рублей.

Кроме этого, в 2015-2016 годах подконтрольное обвиняемому ООО "Нефтеюганскстройинвест" заключило контракт с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. В дальнейшем функции заказчика перешли к ГУ МЧС по Свердловской области. По материалам дела, в результате аналогичных мошеннических действий были похищены выплаченные заказчиком более 73 млн рублей.

Гособвинение просило назначить мужчине шесть лет колонии общего режима. Однако сегодня, 27 июля, Верх-Исетский районный суд уральской столицы назначил фигуранту пять лет лишения свободы условно, со штрафом в 700 тысяч рублей.

В прокуратуре уже заявили, что намерены изучить приговор на предмет его возможного обжалования.